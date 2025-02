Juventus monitora volante Johnny; Inter fica de olho em futura venda

A Juventus, da Itália, monitora a situação do volante Johnny Cardoso, ex-Internacional e atualmente no Betis, da Espanha.

O clube italiano já fez contatos iniciais para entender condições de negócio e avalia uma investida na janela de transferências do meio do ano. Outros clubes da Itália, Inglaterra e Espanha também estão interessados no atleta de 23 anos.

Em janeiro, o Betis chegou a recusar uma oferta do Hoffenheim, da Alemanha, por Johnny. Para valorizar um dos seus principais jogadores, o clube espanhol renovou em fevereiro com o volante até 2023.