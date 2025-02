Corinthians encaminha empréstimo do atacante Pedro Raul ao Ceará

O Corinthians encaminhou o empréstimo do atacante Pedro Raul ao Ceará.

O vínculo do centroavante com o Vozão será até o fim de 2025, e as partes ajustam os últimos detalhes contratuais para selar a negociação. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Ramiro e confirmada pelo UOL.

Sem espaço com o técnico Ramón Díaz, Pedro Raul estava reticente em mudar de clube, mas foi convencido a aceitar a oferta do Ceará. Neste ano, ele balançou as redes apenas uma vez em seis partidas.