Grêmio faz oferta ao San Lorenzo por zagueiro colombiano

O Grêmio formalizou uma oferta para contratar o zagueiro Jhohan Romaña, de 26 anos, que atua no San Lorenzo, da Argentina.

O jogador de 26 anos é um dos dos destaques da equipe argentina, que já sinalizou que não facilitará nas tratativas. A intenção da diretoria Imortal é de trazer mais um nome para compor o sistema defensivo. Na última semana, o clube gaúcho anunciou Wagner Leonardo, vindo do Vitória.

Romaña começou no Independiente de Medellín, passou por Guaraní e Olimpia, ambos do Paraguai, e foi comprado junto ao Austin, dos Estados Unidos, por 700 mil dólares no começo de 2024.