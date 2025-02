Miguelito, meia do Santos, recebe sondagem de clube português

O AVS Futebol SAD, clube da primeira divisão de Portugal, demonstrou interesse na contratação do meia-atacante Miguelito, do Santos.

O time português consultou condições de negócio visando o meio do ano, já que a janela de transferências no país está fechada neste momento. Inicialmente, o AVS considerou elevada a pedida do Peixe para negociar o boliviano, mas mantém o jogador de 20 anos no seu radar.

Outros clubes do exterior já manifestaram interesse em Miguelito e mantêm conversas com o Santos. O jogador tem contrato com o Peixe até o meio de 2027.