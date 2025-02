Dínamo de Kiev negocia a contratação de Miguelito, meia do Santos

O Dínamo de Kiev, da Ucrânia, tem negociações em andamento para contratar o meia-atacante Miguelito, do Santos.

O clube ucraniano quer a chegada do jogador boliviano por empréstimo, e tem avançado nas tratativas com o Peixe. A janela de transferências no país se encerra em 20 dias.

O jovem de 20 anos não foi relacionado para a partida desta quarta-feira (19), contra o Noroeste, pelo Paulistão, para resolver a sua situação. Outros clubes do exterior já manifestaram interesse em Miguelito e mantêm conversas com o Santos. O jogador tem contrato com o Peixe até o meio de 2027.