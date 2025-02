Zenit formaliza proposta por Matheus Pereira, meia do Cruzeiro

O Zenit formalizou uma oferta para contratar o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro.

A proposta do time russo gira na casa dos 20 milhões de euros (R$ 118 milhões, na cotação atual). O Cruzeiro é dono de 50% dos direitos econômicos.

Matheus Pereira já sinalizou o desejo de retornar ao futebol europeu, e as conversas têm caminhado positivamente com o Zenit. No entanto, a janela de transferências no país se encerra nesta quinta-feira (20) e existe uma certa pressão do time russo para que o negócio avance de fato.