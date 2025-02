Vasco busca reforçar pontas e faz contato por Pedrinho, ex-Corinthians

De olho em reforços para o ataque, o Vasco demonstrou interesse em Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O contato foi feito nos últimos dias pela diretoria do Cruzmaltino. A chegada do jogador é um pedido do técnico Fábio Carille, que trabalhou com o atacante no Timão, em 2019. No ano passado, o treinador tentou levar o atleta para o Santos.

Apesar da sondagem vascaína, uma transferência é considerada difícil. Pedrinho está valorizado no Shakhtar e recentemente teve o contrato renovado até 2029. Ele disputou o primeiro semestre de 2024 pelo Atlético-MG. A informação do interesse do Vasco foi dada inicialmente pelo canal 'Atenção, Vascaínos' e confirmada pelo UOL.