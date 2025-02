Vasco avança pela contratação do atacante Nuno Moreira, do Casa Pia

O Vasco avançou nas negociações para contratar o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. O Cruzmaltino propôs um contrato de três temporadas com opção de mais um ano ao atleta, que já deu o "ok".

Agora, o Vasco busca chegar a um acordo com o Casa Pia e já sinalizou que pagará a multa rescisória ao clube português, que pede garantias financeiras para selar a negociação.

Nuno Moreira tem nove gols e cinco assistências em 23 jogos pelo clube português nesta temporada. Ele esteve perto de se transferir ao Braga, também de Portugal, em janeiro, mas o negócio acabou por não ser concluído. Ele tem contrato com a equipe até junho de 2026