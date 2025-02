Vasco 'mira' em Portugal e faz proposta por atacante do Casa Pia

Visando reforçar o ataque, essa é a segunda investida do Vasco no futebol português por um atleta. Nas últimas semanas, o Cruzmaltino tentou a contratação de Bruma, que optou por aceitar a oferta do Benfica.

Além de Nuno Moreira, o Vasco tem outras negociações em andamento para o setor ofensivo. Benjamín Garré, do Krylya Sovetov-RUS, e também Loide Augusto, do Alanyaspor-TUR, estão em estágio final de conversas por um acordo.