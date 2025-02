Botafogo chega a acordo verbal para contratar meia do New York City

O Botafogo chegou a um acordo verbal pela contratação do meio-campista Santiago Rodríguez, do New York City, dos EUA.

O Glorioso, agora, busca ajustar os últimos detalhes contratuais com o clube norte-americano para selar a transferência. Pelo jogador de 25 anos, o time carioca vai desembolsar cerca de 17 milhões de dólares pela transação (cerca de R$ 97,1 milhões, na cotação atual).

Destaque do New York City, Santiago Rodríguez, de 24 anos, possui contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2027, que já recusou outras investidas no mercado da bola por ele. Corinthians e Cruzeiro chegaram a sondar a situação do atleta nas últimas semanas, mas recuaram por conta do alto investimento