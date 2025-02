Vasco busca acordo pela contratação de atacante do América-MG

O Vasco tem negociações em andamento pela contratação do atacante Fabinho, destaque do América-MG neste início de temporada.

A primeira oferta do Cruzmaltino não teve um retorno positivo. Os valores apresentados não agradaram ao clube mineiro. Agora, o Vasco planeja uma nova investida e deve melhorar as condições para tentar fechar com o jogador de 25 anos. Ele tem vínculo até o final de 2025 e a partir do meio do ano já poderá assinar um pré-contrato.

Após o empate por 0 a 0 com o Aymorés, no Independência, nesta quarta-feira (12), Fred Cascardo, diretor do América-MG, comentou sobre o interesse do Vasco em Fabinho.