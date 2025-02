Rony encerra novela e acerta com Atlético-MG; contrato é de três temporadas

A novela Rony, finalmente, chegou ao fim. O atacante do Palmeiras, ex-alvo do Santos e que ficou por questões burocráticas de assinar com o futebol do Qatar, será jogador do Atlético-MG.

Depois de idas e vindas, o jogador se acertou com a diretoria do Galo e vai assinar um contrato válido por três temporadas. Ele tem 29 anos e estava no alviverde desde 2020.

O jogador é aguardado nesta sexta-feira em Belo Horizonte para fazer exames médicos e vestir a nova camisa.