Sem espaço, volante do Vasco entra na mira de clube da MLS

Lucas Eduardo, capitão do time sub-20 do Vasco, entrou na mira do Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

O clube que disputa a Major League Soccer (MLS) demonstrou interesse e consultou condições de negócio pelo jogador de 21 anos, que está sem espaço no time profissional do Cruzmaltino.

O Vasco avalia a situação do jovem e não descarta um negócio, tendo em vista a pouca minutagem de Lucas Eduardo no time de cima. Ele tem contrato até janeiro de 2027 e chegou a atuar em uma partida neste campeonato carioca, no empate diante do Nova Iguaçu.