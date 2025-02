Ex-Botafogo, Marçal recebe sondagens e prioriza permanência no Brasil

Campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, o lateral-esquerdo Fernando Marçal avalia qual será seu próximo destino após deixar o Glorioso ao final da última temporada.

Marçal, aos 35 anos, não teve o contrato renovado no fim de 2024 e está livre no mercado. De lá para cá, recebeu sondagens de clubes das Séries A e B, além de outras equipes do exterior. O jogador, no entanto, prioriza uma permanência no futebol brasileiro.

"Meu pensamento no momento é de seguir no Brasil. Temos recebido algumas sondagens e meu empresário (Claudio Fiorito - P&P Sport Management) está cuidando disso. Estou preparado para quando acontecer algo concreto já poder, em pouco tempo, ficar à disposição para jogar, pois fisicamente me sinto muito bem, só vai faltar ritmo de jogo mesmo, o que consigo rápido", Marçal, em contato com o UOL.