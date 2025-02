Atlético-MG abre conversas para contratar Caio Paulista, do Palmeiras

O Atlético-MG tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Caio Paulista, do Palmeiras.

O Galo abriu conversas nos últimos dias para tentar viabilizar a chegada do jogador de 26 anos, que atualmente é a terceira opção do técnico Abel Ferreira para a posição, atrás de Piquerez e Vanderlan. As tratativas ainda estão em estágio inicial.

A contratação de Caio Paulista é um pedido do técnico Cuca, que gosta do perfil do atleta e vê a necessidade da contratação de mais um atleta para a lateral-esquerda.