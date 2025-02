Atlético-MG formaliza proposta por Rony, atacante do Palmeiras

Rony está fora dos planos do Palmeiras, que liberou o atacante e seu estafe para encontrarem um novo clube. No início do ano, a presidente Leila Pereira havia dito que o ciclo do atacante tinha chegada ao fim no Verdão.

O jogador tem contrato até o fim de 2026 com o Palmeiras. Na última temporada, atuou em 63 jogos, marcou 10 gols e distribuiu seis assistências. Ele foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira em apenas uma partida nesta temporada, no empate diante do Água Santa, no último domingo (9).