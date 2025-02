Santos acerta contratação do atacante Rollheiser, do Benfica; veja valores

O Santos acertou a contratação do atacante argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica.

O Peixe vai pagar 11 milhões de euros (R$ 65,9 milhões, na cotação atual) por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Botafogo também estava na disputa, mas viu o atleta escolher a oferta do clube paulista.

O Peixe contou com um trunfo para a chegada do atleta: o técnico Pedro Caixinha. O português tem ótima relação com a diretoria do Benfica, fator que coloca o Santos à frente das conversas. Além disso, o fator Neymar pesou para a decisão do jogador.