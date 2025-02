Botafogo avança pela contratação de Santiago Rodríguez, do New York City

O Botafogo tem negociação avançada para concretizar a contratação do meio-campista Santiago Rodríguez, do New York City, dos EUA.

A oferta de compra do Glorioso pelo jogador uruguaio agradou ao time norte-americano, e as partes buscam ajustar detalhes finais. O negócio, todavia, não é dado como fechado, mas existe o otimismo de ambos os lados para que se chegue em breve a um acordo.

Destaque do New York City, Santiago Rodríguez, de 24 anos, possui contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2027, que já recusou outras investidas no mercado da bola por ele. Corinthians e Cruzeiro chegaram a sondar a situação do atleta nas últimas semanas, mas recuaram por conta do alto investimento.