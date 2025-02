Santos acerta empréstimo do meia Patrick para o Athletico

O Santos chegou a um acordo com o Athletico-PR pelo empréstimo do meia Patrick, que estava fora dos planos do técnico Pedro Caixinha para a temporada.

O jogador de 32 anos já está em Curitiba para fazer exames médicos e, se ocorrer tudo certo, assinar por uma temporada com o Furacão.

No clube paranaense, Patrick reencontrará o também ex-Santos Giuliano, que acertou com o CAP na última semana após rescindir o vínculo com o Peixe. A negociação foi conduzida pelo empresário Marcelo Robalinho, da Think Ball