Botafogo faz proposta pelo meia Santiago Rodríguez, do New York City

O Botafogo fez uma proposta para tentar a contratação do meio-campista uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, dos EUA.

A oferta de compra foi enviada nos últimos dias ao clube da MLS, e o Glorioso aguarda uma resposta. Os valores do negócio não foram revelados. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Canal do TF' e confirmada pelo UOL.

Destaque do New York City, Santiago Rodríguez, de 24 anos, possui contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2027, que já recusou outras investidas no mercado da bola por ele. Corinthians e Cruzeiro chegaram a sondar a situação do atleta nas últimas semanas, mas recuaram por conta do alto investimento.