Alvo de clubes brasileiros, Roberto Firmino vai seguir na Arábia Saudita

Especulado no Palmeiras e Flamengo, o brasileiro Roberto Firmino cumprirá, pelo menos neste momento, seu contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O atacante de 33 anos recebeu sondagens de clubes brasileiros e de outras ligas do exterior nas últimas semanas, mas a coluna apurou que a saída do jogador do futebol árabe nesta janela de transferências está descartada.

Firmino tem contrato com o Al-Ahli até junho de 2026 e é um dos destaques da equipe. Para o meio, no entanto, uma mudança de clube é avaliada e o jogador avaliará as opções.