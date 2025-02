Santos precisará gastar R$ 29 milhões se quiser manter Gabriel Veron

O Santos anunciou, na noite desta terça-feira (4), a contratação de Gabriel Veron, do Porto, por empréstimo de um ano, com opção de compra.

Caso queira adquirir o jogador em definitivo ao final do contrato, o Peixe terá que desembolsar cinco milhões de euros (R$ 29,8 milhões, na cotação atual), por 80% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos.

O Peixe venceu a concorrência de outros clubes brasileiros para conseguir fechar com Veron. De quebra, também conseguiu reduzir o valor da opção de compra do atleta junto ao Porto. No empréstimo do atacante ao Cruzeiro, no ano passado, o valor foi fixado em 10 milhões de euros (a Raposa decidiu não fazer o investimento).