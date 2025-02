Santos e Botafogo disputam a contratação de Rollheiser, do Benfica

Santos e Botafogo travam uma disputa pela contratação do ponta-direita Benjamín Rollheiser, do Benfica.

Ambos os clubes já formalizaram ofertas pelo argentino de 24 anos. A equipe paulista busca a contratação em definitivo do jogador e ofereceu 12 milhões de euros (R$ 72 milhões, na cotação atual), enquanto o Glorioso negocia por um empréstimo.

O Peixe conta com um trunfo para a chegada do atleta: o técnico Pedro Caixinha. O português tem ótima relação com a diretoria do Benfica, fator que coloca o Santos à frente das conversas.