Rwan Cruz chega ao Brasil nesta quarta para assinar com o Botafogo

Revelado pelo Santos, Rwan subiu para o time profissional do Peixe em 2022, mas não teve grandes oportunidades. No ano seguinte foi emprestado ao Vasco, por onde só atuou em duas partidas.

Foi no Ludogorets que o atacante deslanchou. Campeão da Liga Búlgara 2023/2024, o jogador de 23 anos se firmou como titular e entrou para a lista de maiores artilheiros da história do clube, com 28 gols e 11 assistências em 81 partidas.