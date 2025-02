Flamengo compra mais 20% de Wesley para aumentar lucro em futura venda

O Flamengo vem se preparando para uma eventual saída do lateral-direito Wesley, que é alvo de importantes clubes europeus e deve deixar o rubro-negro no meio do ano.

A medida mais recente adotada pela diretoria do clube carioca, feita na última renovação de contrato, foi adquirir mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Agora, o Flamengo detém 90% dos direitos, enquanto os outros 10% pertencem ao lateral.

Wesley renovou seu contrato com o Flamengo até o fim de 2028 em julho do ano passado. O clube já comunicou que pretende negociá-lo após o Mundial de Clubes, em julho. O Zenit, da Rússia, é o mais novo interessado e chegou a oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) pelo atleta, valores recusados pelo rubro-negro.