Ex-Corinthians, Willian acerta retorno para o Fulham

O Fulham, da Inglaterra, acertou o retorno do atacante Willian, que havia deixado o clube em agosto do ano passado.

O jogador de 36 anos estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, no ano passado. Ele vai fazer exames médicos para assinar o vínculo com os Cottagers de uma temporada.

Como ficou sem clube fora do período da janela de transferências, Willian pode assinar a qualquer momento e sem restrições. Ele chegou a negociar com o Everton, mas optou pelo retorno ao seu último clube no futebol inglês.