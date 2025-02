Ex-Corinthians motiva processo disciplinar de agente de CR7 no Al-Nassr

Contratado pelo Al-Nassr na temporada passada, Wesley é um dos reforços que passaram pela intermediação do português Ricardo Regufe, empresário de Cristiano Ronaldo e que recentemente foi afastado do cargo de "assessor administrativo" do clube saudita.

A contratação do atacante revelado pelo Corinthians está numa lista de negócios que está a ser analisada internamente ao pormenor pela nova diretoria do clube de Riade. Há suspeitas de irregularidades no procedimento das negociações.

Regufe também participou diretamente, por exemplo, das chegadas do meia luso-brasileiro Otávio, ex-Inter e Porto, e do zagueiro espanhol Aymeric Laporte, ex-Manchester City. Juntos, custaram cerca de 90 milhões de euros (R$ 540 milhões, na cotação atual).