PSG assegura jovem goleiro brasileiro da Roma para a próxima temporada

O PSG assegurou a contratação sem custos do jovem goleiro brasileiro Renato Marin, cujo contrato com a Roma vai terminar em junho deste ano. Os franceses apostam forte no jogador para o futuro próximo.

O clube francês venceu a forte concorrência de outros clubes europeus e fechou um pré-contrato com Renato. O acordo vai ser válido por cinco temporadas, a contar a partir de julho deste ano.

Renato Marin, de 18 anos, fez parte da formação no Palmeiras e São Paulo. Rumou para o futebol italiano em 2022. Tem dupla nacionalidade italiana e, inclusive, já representou a seleção sub-19 da Itália.