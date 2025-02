Porto corre para fechar a contratação de Luís Guilherme, ex-Palmeiras

Imagem: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

O Porto corre para tentar fechar a contratação do meia-atacante Luís Guilherme, ex-Palmeiras e atualmente no West Ham, da Inglaterra.

As negociações seguem a todo vapor. O clube inglês deseja recuperar o investimento feito no atleta, enquanto os Dragões visam um empréstimo. A janela de transferências em Portugal se encerra nesta segunda-feira (3).

Nos últimos dias, o West Ham recusou uma oferta do Shakhtar Donetsk de 15 milhões de euros (R$ 91 milhões, na cotação atual) pelo jovem. A equipe da Premier League pagou 30 milhões de euros (R$ 175 milhões), em valores fixos e variáveis, para tirar o jogador do Verdão no ano passado.