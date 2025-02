Atlético-MG: Leicester faz oferta e tem pressa para fechar com Alisson

O Leicester entrou na corrida pela contratação de Alisson e colocou uma oferta de aproximadamente 13 milhões de euros (quase R$ 79 milhões) na mesa do Atlético-MG.

Há bastante pressa por parte dos ingleses, visto que o mercado nos principais centros da Europa vai fechar na segunda-feira (3).

Alvo recente do Botafogo, o jovem atacante é das maiores promessas do Galo, que também já havia recebido sondagens de clubes do Oriente Médio pelo jogador.