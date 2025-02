América-MEX faz proposta pelo atacante Wesley, do Internacional

O América-MEX, equipe treinada pelo técnico André Jardine, negocia a contratação do atacante Wesley, do Internacional.

A oferta do clube mexicano é de nove milhões de dólares (R$ 52 milhões, na cotação atual) pelo jogador de 25 anos. O contrato oferecido é de cinco anos, e o Colorado avalia a oferta.

A contratação é um pedido do técnico André Jardine, que gosta do futebol do ponta. O profissional permaneceu no América e pediu a chegada do jogador.