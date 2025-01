Athletico chega a acordo pela contratação do meia Giuliano, ex-Santos

O Athletico-PR chegou a um acordo pela contratação do meia Giuliano, que estava livre no mercado após deixar o Santos.

O jogador de 34 anos vai passar por exames médicos nesta quinta-feira e, se aprovado, irá assinar por uma temporada com possibilidade de renovar por mais um ano com o Furacão.

Giuliano foi um dos destaques do acesso do Peixe para a Série A na última temporada. Com 12 gols e três assistências, ele foi o vice-líder em participações em gols do alvinegro em 2024, atrás apenas do atacante Guilherme. A informação do interesse do Furacão pelo jogador foi divulgada inicialmente pelo canal 'Tretis' e confirmada pelo UOL.