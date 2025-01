West Ham recusa oferta de R$ 90 mi do Shakhtar por ex-meia do Palmeiras

O West Ham recusou uma oferta do Shakhtar Donetsk de 15 milhões de euros (R$ 91 milhões, na cotação atual) pelo meia-atacante Luís Guilherme, ex-Palmeiras.

A oferta do clube ucraniano pelo jovem foi considerada baixa pelo time inglês, que pagou 30 milhões de euros (R$ 175 milhões), em valores fixos e variáveis, para tirar o jogador do Verdão no ano passado.

Nas últimas semanas, o Al-Hilal, ex-time de Neymar na Arábia Saudita, chegou a demonstrar interesse em Luís Guilherme, mas acabou optando por contratar o ponta brasileiro Kaio César, ex-Coritiba.