Palmeiras encaminha transferência de jovem meia para clube ucraniano

O Palmeiras encaminhou a transferência do meia-atacante Luiz Yano, do sub-20, para o Karpaty Lviv, da Ucrânia.

O contrato do atleta com o time ucraniano será válido por três temporadas, e ele deve viajar nos próximos dias com seu estafe para fazer exames médicos. Yano tinha contrato com o Verdão somente até o final de fevereiro. Por conta disso, o clube paulista irá liberá-lo e ficará com 20% de uma venda futura.

Yano disputou sua primeira temporada pelo sub-20 do Palmeiras em 2024. Em 31 jogos, ele marcou quatro gols e distribuiu sete assistências. Campeão do brasileirão da categoria no ano passado, ele não disputou a Copinha neste início de ano.