Palmeiras encaminha venda de Rony para time de Artur Jorge no Qatar

O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Rony para o Al-Rayyan, do Qatar, time que tem o técnico Artur Jorge, ex-Botafogo, no comando.

A negociação teve um avanço definitivo nesta quarta-feira (29) e o jogador deve viajar nos próximos dias para fazer exames médicos. Os valores da transação não foram revelados, mas as partes correm contra o tempo para dar tempo de assinar e ser inscrito antes do fechamento da janela, neste sábado, às 16h (horário de Brasília).

A contratação de Rony foi um pedido do técnico Artur Jorge, que tem buscado atletas no futebol brasileiro para reforçar a equipe. O atacante do Palmeiras se juntará aos brasileiros Roger Guedes, Gabriel Pereira, ambos ex-Corinthians, e Thiago Mendes, ex-São Paulo.