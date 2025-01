Santos e Chelsea chegam a acordo pelo empréstimo de Deivid Washington

O sonho do atacante pesou para que as conversas com o Peixe avançassem. A possibilidade de atuar com Neymar, seu ídolo de infância, teve uma importância significativa nas tratativas. Ele estava atuando pela equipe B do clube londrino.

O Santos vendeu Deivid Washington em 2023 por 15 milhões de euros (R$ 79 milhões, na cotação da época). Ele só jogou 16 vezes como profissional do Peixe. Ele chega para ser opção no ataque, que conta com Tiquinho Soares, Wendel e Luca Meirelles.