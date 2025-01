Chelsea avança pela contratação de revelação do Corinthians; veja valores

O Chelsea tem negociações em andamento para contratar o jovem lateral-esquerdo Denner, de 16 anos, uma das principais revelações da base do Corinthians.

A oferta dos Blues é de oito milhões de euros (R$ 49 milhões) fixos mais 4,5 milhões euros (cerca de R$ 28 milhões) em bônus caso o atleta atinga metas estipuladas no contrato. O negócio está em estágio avançado.

O Timão tentou negociar a renovação de contrato com Denner, visando aumentar os vencimentos do atleta, mas os empresários do jovem decidiram dar avanço na oferta do time inglês. O Timão, por sua vez, se viu numa situação complexa, já que a multa rescisória é considera baixa e a oferta do time inglês foi vista com bons números. A multa nacional era duas mil vezes o salário, que dava R$ 10 milhões. Diante disso, o lateral deverá ir para o clube londrino.