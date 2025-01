São Paulo discute contrato curto com o lateral Cédric Soares, ex-Arsenal

O São Paulo avançou no interesse para contratar o lateral-direito português Cedric Soares, ex-Arsenal e que está livre no mercado.

O Tricolor discute um contrato de três meses com jogador português, com um salário considerado baixo. Internamente, o contrato proposto ao atleta de 33 anos é comparado ao feito ao zagueiro Sabino no início do ano passado. Caso Cedric desempenhe bem, o vínculo poderá ser prolongado até o final do ano.

Cedric fez testes físicos no CT da Barra Funda e é avaliado como um atleta pronto para jogar, mas precisa de rimo de jogo para conseguir performar. A contratação do atleta tem o aval do técnico Zubeldía.