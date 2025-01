Manchester United acerta empréstimo de Antony ao Betis

O novo técnico do time inglês, o português Ruben Amorim, sempre admirou as características do brasileiro, mas a verdade é que, depois de algumas semanas de trabalho, o jogador não aproveitou as oportunidades que recebeu e foi colocado na lista de negociáveis.

Revelado pelo São Paulo e comprado do Ajax por 95 milhões de euros em 2022, Antony, hoje com 24 anos, realizou 94 jogos oficiais e marcou 12 gols com a camisa do Manchester United. O contrato vai até junho de 2027.