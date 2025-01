RB Bragantino recebe oferta do futebol árabe pelo volante Jadsom

O Red Bull Bragantino recebeu uma oferta do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo volante Jadsom.

A oferta do clube árabe é de cerca de 1,3 milhão de euros (R$ 7,9 milhões, na cotação atual), pelo jogador de 23 anos, que tem contrato com o Massa Bruta até o final do ano.

O interesse do Al Wahda é antigo, que segue tentando a contratação a de Jadsom. Recentemente, ele completou 200 jogos com a camisa do Massa Bruta.