Santos avança pela renovação de contrato com o atacante Guilherme

O Santos tem conversas avançadas para renovar o contrato do atacante Guilherme, artilheiro da equipe no estadual.

A intenção do Peixe é renovar o vínculo com o jogador de 29 anos até dezembro de 2027. O atual contrato do ponta com o clube paulista vai até o final de 2026. O atleta também deverá receber uma valorização salarial.

O novo contrato do jogador já está no departamento jurídico do Santos, mas as partes ainda ajustam outros detalhes, como uma dívida do empresário do atleta com o Peixe. Novo CEO do clube, Pedro Martins está à frente das tratativas. Recentemente, o Peixe recusou três ofertas pelo atleta, sendo de clubes do Brasil e exterior.