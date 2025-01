Grêmio acerta a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo

O Grêmio acertou a contratação do goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo e que está de saída do Toluca, do México.

O arqueiro de 34 anos vai assinar por dois anos com o Imortal e deve selar ainda nesta quarta-feira (22) a rescisão de contrato com o time mexicano. Questões familiares pesaram para a volta do atleta para o Brasil.

Volpi tinha mais seis meses de contrato com o Toluca, mas estava a poucos jogos de bater a meta de renovação automática por mais um ano. Ele chegará ao Grêmio para substituir Agustín Marchesín, vendido ao Boca Juniors.