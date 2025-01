Botafogo: tirar Vasco Matos do Santa Clara custa R$ 6 milhões

Na busca por um novo técnico após a saída de Artur Jorge, o Botafogo sondou a situação de outro português: Vasco Matos, treinador do Santa Clara, de Portugal.

O Glorioso fez contato com o estafe do profissional de 44 anos para buscar mais informações e valores, mas até o momento não abriu conversas junto ao clube dos Açores para avançar no interesse.

Caso queira tirar Vasco Matos do Santa Clara, o Botafogo vai ter que pagar a multa rescisória do técnico, que é de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual).