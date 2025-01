São Paulo recusa oferta do Estudiantes pelo zagueiro Alan Franco

O São Paulo recusou uma proposta do Estudiantes, da Argentina, pelo zagueiro Alan Franco, de 28 anos.

A oferta do time argentino foi considerada 'assustadoramente' baixa pela diretoria tricolor, que não planeja vender um dos principais zagueiros de seu elenco.

Alan Franco tem vínculo com o São Paulo até o final do ano, e a partir de julho poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.