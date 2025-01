Botafogo vai manter percentual de Luiz Henrique em negócio com o Zenit

O Botafogo acertou a venda do atacante Luiz Henrique para o Zenit. O jogador viaja neste domingo (19) para Doha, no Catar, onde a equipe russa faz pré-temporada para fazer exames médicos e assinar por cinco temporadas com o novo clube.

Negociado por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual), Luiz Henrique se torna a maior venda da história do Botafogo e também a maior venda de um jogador brasileiro acima dos 21 anos. O Glorioso ficará ainda com 30% dos direitos econômicos do jogador.

O Zenit venceu a concorrência da Fiorentina, da Itália, e outros clubes da Premier League para contratar o jogador de 23 anos. John Textor foi quem tratou diretamente com o clube russo. Os valores foram considerados irrecusáveis pela diretoria do clube carioca.