Botafogo acerta a contratação do atacante Artur, do Zenit

Depois de Wendel, o Botafogo acertou a contratação do atacante Artur, que estava no Zenit. O clube carioca pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual).

Artur chega para ser o substituto de Luiz Henrique, que assinou com o clube russo. A relação entre Botafogo e Zenit se estreitou com as negociações envolvendo também Wendel.

John Textor, dono do Botafogo, foi quem tratou diretamente com o clube russo. Artur já tinha recebido uma proposta do Atlético-MG para voltar ao Brasil, mas o Zenit recusou.