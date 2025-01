Botafogo encaminha a venda de Luiz Henrique para o Zenit; veja valores

A saída de Luiz Henrique confirma a a 14ª baixa do Botafogo após o final da última temporada. Os goleiros Gatito Fernández e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson e Pablo, os laterais Hugo, Rafael e Marçal, o volante Tchê Tchê, os meias Óscar Romero, Eduardo, Thiago Almada e os atacantes Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Luiz Henrique tem 23 anos e é cria da base do Fluminense. Ele se transferiu ao Betis em 2022 e, no início do ano, retornou ao Brasil para atuar no Botafogo.

Ele foi um dos destaques da equipe de Artur Jorge nos títulos do time carioca no Campeonato Brasileiro e Libertadores. O bom desempenho o fez ser convocado para a seleção brasileira.