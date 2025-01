Atlético-MG acerta a contratação de Júnior Santos por quase R$ 50 milhões

A contratação de Júnior Santos é um pedido do técnico Cuca, que vê a chegada do campeão da Libertadores como uma peça de reposição para Paulinho, negociado com o Palmeiras.

A saída de Júnior Santos confirma a a 13ª baixa do Botafogo após o final da última temporada. Os goleiros Gatito Fernández e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson e Pablo, os laterais Hugo, Rafael e Marçal, o volante Tchê Tchê, os meias Óscar Romero, Eduardo, Thiago Almada e o atacante Tiquinho Soares

O atacante tinha contrato com o Botafogo até dezembro de 2027. Ele marcou 20 gols e deu quatro assistências em 50 partidas na última temporada.