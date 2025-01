Lateral português Ricardo Esgaio tem interessados no futebol brasileiro

Imagem: Divulgação/Site oficial do Sporting

Sem espaço no Sporting, o experiente lateral-direito português Ricardo Esgaio tem recebido nos últimos dias sondagens do futebol brasileiro.

No Brasil, um dos clubes que buscou informações sobre o jogador é o Red Bull Bragantino. Há, no entanto, mais interessados no país.

Esgaio está avaliado pelo clube de Lisboa em aproximadamente 500 mil euros (R$ 3,1 milhões), visto que tem contrato apenas até junho de 2026.