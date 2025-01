Athletico avança em negociação para o retorno do goleiro Santos

O Athletico-PR encaminhou o retorno do goleiro Santos, que atualmente está no Fortaleza.

Furacão e Leão do Pici buscam acertar os últimos detalhes para selar a transferência, que será de maneira definitiva. O goleiro de 34 anos não viajou com o Fortaleza para a pré-temporada do time, nos Estados Unidos, e está em Curitiba.

Santos chegaria ao Athletico para suprir a saída de Léo Linck, que deve reforçar o Botafogo, e ser a segunda opção no gol do Furacão, que conta com o titular Mycael.